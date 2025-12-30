Više stotina građana građana okupilo se u Botunu jer su čuli da će policija intervenisati kako bi oslobodila lokaciju u tom naselju na kojoj je planirana gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Izvor: MONDO/Balša Janković

Zbog otpora okupljenih građana, iz podgoričkog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopšteno je da nisu imali drugog izbora osim da pozovu policiju. Na teren je, zajedno sa Komunalnom policijom, stigao i direktor Vodovoda Aleksandar Nišavić.

Mještani su po dolasku policije poručili da je „cijeli Botun na okupu“, da su među njima i maloljetna lica, te da ne planiraju da se povuku niti da odustanu od svojih zahtjeva.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović optužio je direktora podgoričkog Vodovoda Aleksandra Nišavića da je pokušao da izazove incident u Botunu.

Prilaz Botunu je blokiran sa svih strana.

Policija je krenula u potiskivanje građana jer su odbili da postupe po naređenju.

Nakon više upozorenja Botunjanima, počelo je hapšenje demonstranata, a među njima uhapšen je i predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović.

Situacija se ni malo ne smiruje, “Uhapsite Zvicera!”, “Izdajo Bečiću”, “Izdajo Mandiću”, “P…. Bećiću", skandirali su mještani. Policija je nastavila sa hapšenjem.

Policija obezbijedila lokaciju i udaljila sve osim nekoliko novinarskih i medicinskih ekipa

