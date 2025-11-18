Crnogorski centar Nikola Vučević meč je završio sa osam poena, devet skokova i šest asistencija, ali je pogodio i izuzetno važnu trojku na 33 sekunde prije kraja meča.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Negativna serija prekinuta je protiv jednog od favorita NBA lige, a Nikola Vučević ponovo je pogodio trojku koja je na kraju bila presudna - košarkaši Čikaga savladali su Denver 130:127 i stigli do pobjede nakon pet poraza zaradom.

Najefikasniji u njegovom timu bili su Džoš Gidi sa 21 poenom, 14 skokova i šest asistencija, Ajo Dosunmu sa 21 košem i Kevin Huerter sa 20 poena.

U ekipi Denvera Nikola Jokić je ostvario je tripl-dabl učinak od 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, što je bio njegov osmi tripl-dabl u sezoni. Džamal Marej dodao je 34 poena, 11 skokova i četiri asistencije.

Bulsi su u prvoj četvrtini imali 18 poena prednosti, a u posljednjoj dionici ispustili su 13 poena. Na minut i po prije kraja Hueter je pogodio važnu trojku, a 33 sekunde trojku Vučević je ubacio trojku za vođstvo od četiri poena. U posljednjim trenucima utakmice njegovi saigrači pogađali su sa penala, a Jokić je promašio trojku za produžetak, pa su Nagetsi pretrpjeli prvi poraz na domaćem terenu ove sezone.