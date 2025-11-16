Saša Obradović i Čima Moneke se slažu u Crvenoj zvezdi, za razliku od dana u Monaku, a trener priznaje da postoje još neke stvari koje bi volio da ispravi kod Nigerijca.

Izvor: MN Press

Saša Obradović i Čima Moneke nisu se najbolje slagali u Monaku i mnogi su se pitali kako će to funkcionisati u Crvenoj zvezdi. Za sada je perfektno. Obojica su "spustili loptu" i njihova saradnja za sada donosi samo dobro Zvezdi, što se najbolje vidi kroz rezultate koje prave crveno-bijeli u poslednjih mjesec dana.

"On je to sam priznao, da mu je bilo teško da postaviti neki prvi kontakt sa različitom filozofijom. Međutim, jako dobro razumije sve stvari, različiti smo", rekao je Obradović za "Sportal" i otvoreno priznao da bi još nešto promijenio: "Mislim, i dalje su tu neke stvari koje bih manje prihvatio, ali moraš da se adaptiraš na nečije shvatanje života, na nečiju individualnost, na kraju krajeva, jer i to je jedan način da stavljaš igrača u komfornu zonu".

Vidi opis "Ima još stvari koje mi se ne sviđaju": Saša Obradović bez dlake na jeziku o Čimi Monekeu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Ključ je naravno komunikacija koja je podigla njihovu saradnju na viši nivo: "Pričamo dosta, ima stvari koje se meni i dalje ne sviđaju i volio bih da se promijene. Vidjeću koliko će moći u tom pogledu", kazao je Obradović i dodao:

"Ne mislim da treba nekoga da slamaš da bi ga stavio u to što bi ti želio da budeš, jer ne možemo da budemo isti. I on mora da bude on, na neke detalje bi moglo da se utiče, na neku vrsta ponašanja. Kad se slavi koš, na neki način nisam baš neki veliki fan svega toga, ali ta neka konekcija sa navijačima koji to žele da vide, on koji to želi da osjeti, moraš to da prihvatiš... Ja samo pričam šta je meni najvažnije - da mora da postoji balans između profesionalnog života i onog privatnog i da ni u jednoj, ni u drugoj sferi života ne budeš ni previše, a ni prenisko. Znači, mirnoća bi sigurno još više pomogla da strukturiraš svoje misli. To bi tako bih rekao".

Kako je Moneke postao "srce" Zvezde

Izvor: MN Press

Takođe, dodaje da na kraju krajeva treba poštovati to kakav je Čima Moneke: "Moć da nekog privoliš ili da privučeš pažnju na bilo koji način, to je veliki kvalitet. Isto tako, kao što je veliki kvalitet da prodaš svoju priču. Znači, to isto treba da znaš. Ja moram njemu da prodam priču kako bi i on prodao svoj status u ekipi. I onda treba da budemo na nekom momentu da budemo zajedno. Što sad pokazujemo. Normalno, pobjeda je uvijek lijek za sve te neke stvari koje su različitost, međutim, to treba da se vidi i da se prepozna sada, da bi recimo u momentima poraza ili frustracije mogle da se kontrolišu neke reakcije".

Ove sezone Čima Moneke bilježi 15,3 poena po meču uz 7,3 skokova, 1,7 asistencija i 1,1 ukradenu po meču.