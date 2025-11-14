Košarkaši Partizana doživjeli su sedmi poraz u Evroligi.

U utakmici 11. kola crno-bijeli su poraženi od Asvela u Lionu 88:87 (26:20, 16:16, 24:27, 22:24).

Partizan je sada na učinku 4-7, a Asvel na 3-8.

U 12. kolu Partizan će ugostiti Fenerbahče, dok Asvel igra francuski derbi sa Monakom.

Braun je bio najefikasniji u Partizanu sa 20 poena, a po 16 su postigli Vašington i Osetkovski. Dvocifreni su bili Pokuševski sa 12 i Milton sa 10 poena.

Partizan je neposredno prije meča ostao bez Tajrika Džonsa, koji se povrijedio na zagrijavanju.

Kod domaćina Votson je postigao 18 poena, a Lajti 16