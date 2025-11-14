Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić popravio je plasman za dvije pozicije.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić vratio se tamo gdje pripada - na prvo mjesto liste favorita za najkorisnijeg igrača NBA lige. Prošle nedelje je bio treći, a sada je popravio svoj "plasman" za dvije pozicije. Srpski as je tako pretekao Janisa Adetokumba i Šeja Gildžusa-Aleksandera koji ga je prošle sezone osujetio na putu na četvrtom MVP trofeju. Ove će imati znatno teži zadatak jer Jokić briljira i konačno ima jaku podršku saigrača.

Jokić u prosjeku bilježi tripl-dabl sa 28,8 poena, 13,1 skok i 10,9 asistencija, dok su Nagetsi drugi u Zapadnoj konferenciji sa skorom 9-2 posle 11 utakmica. Na listi dominiraju međunarodni igrači, jer svih prvih pet čine igrači rođeni van Sjedinjenih Američkih Država.

Žestoka konkurencija

Osim što Jokić i Šej dominiraju Zapadom, Luka Dončić je konačno pronašao pravu formu i od njega se dosta očekuje u novoj sezoni. Janis Adetokumbo je standardan član MVP trke, dok se polako probija i mladi Viktor Vemnabanjama.

Evo kompletne liste favorita:

1. Nikola Jokić (Denver Nagetsi)

2. Šej Gildžus-Aleksander (Oklahoma Siti Tander)

3. Janis Adetokumbo (Milvoki Baksi)

4. Luka Dončić (Los Anđeles Lejkersi)

5. Viktor Vembanjama (San Antonio Sparsi)

6. Kejd Kaningem (Detroit Pistonsi)

7. Donovan Mičel (Klivlend Kavalirsi)

8. Tajriz Maksi (Filadelfija 76ersi)

9. Alperen Šengun (Hjuston Roketsi)

10. Džejlen Branson (Njujork Niksi)

Statistika za pamćenje

Osim što ima statistički najbolji start sezone od kada igra u NBA ligi, zanimljivo je da ima bolji procenat šuta iz igre od glavnih konkurenata za MVP nagradu (66,9%). Srbin ima samo 56 promašaja iz igre, a prošlogodišnji MVP Šej Gildžes-Aleksander je na 132 - uz dvije utakmice više. Istina je, Jokić manje šutira u odnosu na prošle sezone, ali je u razigravanju saigrača i pregledu igre neprikosnoven. Ako na to dodamo bitke koje vodi pod obručem, nema sumnje da igra još jednu istorijsku sezonu koja bi mogla biti krunisana najprestižnijim individualnim priznanjem.