Da li znate koliko rijetko Nikola Jokić promašuje svoje šuteve? Pojavio se podatak koji je raspametio navijače jer zapravo se tu vidi ko je MVP - najkorisniji igrač tima.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić igra nevjerovatno i ove sezone tako da smo više puta vidjeli kako ispisuje istoriju. Uspio je da u 24 sata postigne 90 poena, da postavi tri rekorda u osam dana koja niko nije za čitavu sezonu, standardno su tu i njegovi tripl-dabl učinci, međutim ono o čemu se malo priča je i koliko kvalitetno šutira.

Ove sezone Nikola Jokić je na putu da ima i najbolje procente u karijeri, pošto je prosto nevjerovatno koliko racionalno i odgovorno igra za Denver. Tako je na prosjeku od 26,2 poena uz "ludačkih" 66,9 odsto šuta iz igre. A nije jedan od onih košarkaša koji takve procente imaju isključivo zato što uglavnom završavaju na obruču, kao što to recimo rade neki drugi centri u NBA. Zapravo, vrlo rijetko i zakucava.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jokić tako pogađa 10,3 šuteva na 15,4 upućenih ka košu, što je inače manje nego što je šutirao u poslednje dvije sezone. To je čini se i odluka Denvera za ovu sezonu, kako bi se razigrali i ostali igrači, a Jokić pametno bira kada će šutnuti i to zaista radi više nego uspješno.

U odnosu na ostale kandidate za MVP nagradu, Jokić je upola manje šuteva promašio - što ne bi trebalo zaboraviti kao vrlo važno u košarci.

Primera radi, Jokić ima samo 56 promašaja iz igre, a prošlogodišnji MVP Šej Gildžes-Aleksander je na 132 - uz dvije utakmice više. Dakle, i to je jedna od stvari koje Jokić radi nevjerovatno i važno je reći da je na putu ka 90 poena u jednom danu promašio tek osam šuteva iz igre.

Missed field goal attempts this season:



SGA: 132 (13 games) - 3pt: 35% (6.1 attempts)

Giannis: 75 (10 games) - 3pt: 50% (1.6)

Luka: 100 (8 games) - 3pt: 31% (11.4!!)

Wemby: 101 (11 games) - 3pt: 34% (4.5)

Jokic: 56 (11 games) - 3pt: 42% (4.4) — n i k o l a e s t h e t i c (@nikolaesthetic)November 13, 2025



Dobijaju se utakmice i kada se "ne šutne" kada to nije potrebno, što je Jokić svakako shvatio uz deset godina iskustva u NBA.