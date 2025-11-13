Centar Armanija Džoš Nibo ponovo mora na pauzu, kao i nebrojeno puta do sada.

Centar Armanija Džoš Nibo (28 godina, 206 cm) doživio je bizarnu povredu, potres mozga pri padu u svlačionici. Sve se dogodilo poslije utakmice protiv ASVELA, kada se malerozni američko-slovenački košarkaš srušio, saopštio je njegov klub.

Nibo je početkom sezone pauzirao više od mjesec dana zbog povrede butine desne noge, pa je do sada odigrao samo tri evroligaške utakmice. Prethodno je propustio i Eurobasket, na kojem je trebalo da igra za Sloveniju, pa je proglašavan "izdajnikom" nakon odustajanja.

Povrede ga prate godinama

I prošle godine Nibo nije mogao da igra u kontinuitetu. U oktobru 2024. doživio je povredu prepone zbog koje nije igrao skoro mjesec dana. Poslije toga je 28-godišnji centar ozbiljnije povrijedio desnu ruku i odsustvovao mjesecima.

Vratio se u tim Armanija potom za plej-of italijanske lige, ali se i tada povrijedio, pa zbog bola u "primicaču" nije mogao da pomogne ekipi Etorea Mesine.