Američki košarkaš Met Rajan novi je igrač Dubaija. Igrao je za Boston i Lejkerse, najveće timove na svijetu, a uz to je radio i kao dostavljač hrane i kao grobar.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

KK Dubai doveo je novog krilnog centra, Amerikanca Meta Rajana (28), poznatog po veoma dobrom šutu za tri poena. Igrao je za Boston Seltikse, Los Anđeles Lejkerse, Minesota Timberbulvse, Nju Orleans Pelikanse, Njujork Nikse, ali nigde se nije zadržao na duge staze. Težim putem je došao do NBA lige i kada je shvatio da u njoj neće dobiti priliku "na neodređeno", prihvatio je poziv Dubaija.

"Met je vrhunski šuter koji može odmah da nam otvori prostor u napadu, a njegova visina i šuterski domet daju našem ofanzivnom sistemu važnu novu dimenziju. Dokazao je da može da igra na najvišem nivou, i uvjereni smo da će se brzo prilagoditi našem sistemu i doprinijeti našem uspjehu. Igrače poput njega nije lako pronaći na tržištu, zbog čega smo veoma zadovoljni ovim novim pojačanjem“, izjavio je generalni menadžer Dejan Kamenjašević, dva dana nakon pobjede protiv Zvezde u Evroligi.

Met Rajan nije više želio da sjedi skrštenih ruku u Americi i da u Razvojnoj ligi čeka NBA priliku. Kao i ranije u životu, preuzeo je sudbinu u svoje ruke.

Rajan je dva puta mijenjao koledže, jer je sa Notr Dejma prešao na Vanderbilt, pa odatle na Čatanugu. Na NBA draftu 2020. nije odabran, pa je shvatio da mora težim putem, kao i često u životu. Uz košarku, zato je bio prinuđen da radi i druge poslove - bio je vozač u Uberovom servisu za dostavu hrane, kao i za konkurentski "DoorDash", a uz to mu je osnovni posao bio na jednom groblju u Jonkersu, u Njujorku. Paralelno sa tim je trenirao jedan dječiji košarkaški tim.

Sve to je radio u godini "praznog hoda" poslije koledža, kada nije bilo izgleda da potpiše za bilo koga nakon što nije bio draftovan. U Klivlendu se kratko zadržao, pa je potpisao i za Denver kod Nikole Jokića, ali je tamo bio samo dvije nedjelje, a onda su se javili Boston Seltiksi i ponudili mu "dvosmjerni ugovor", koji mu je omogućio da igra i za prvi i razvojni tim.

Tokom ligaškog dijela sezone za Seltikse je odigrao pet mečeva, a potom je u plej-ofu sa njima stigao do velikog NBA finala, ali u njemu nije nastupio. Potom je sljedeću godinu proveo u Lejkersima, kojima je u jesen 2022. donio produžetak protiv Pelikansa.

Pogledajte njegov trenutak karijere, bio je to nemogući šut iz ugla u "Kripto kom" Areni: