Željko Obradović odlučio da Uroša Danilovića povede na gostovanje Asvelu u Evroligi.

Izvor: MN Press

Partizan je prekinuo loš niz u Evroligi pobjedom protiv Monaka, a za "duplu pobjedu" u ovoj nedelji protiv timova iz Francuske će morati da trijumfuje i u Vilerbanu protiv Asvela (petak, 20 časova). Crno-bijeli će i na ovom meču biti oslabljeni pošto već duže vrijeme nema Karlika Džounsa i Mike Murinena, dok s ekipom ne putuje ni Džabari Parker.

"U Evroligi nema lakih utakmica, niti ekipa protiv koje možeš da upišeš pobjedu unaprijed. Asvel je specifičan tim, često mijenja defanzivne postavke. Pokušaćemo da igramo brzo, da što prije ulazimo u napad i ne dozvolimo im da postave odbranu na način koji njima odgovara. I njima nedostaju važni igrači, kao i nama. Važno je da smo odradili kvalitetan trening, čeka nas put sa presijedanjem, ali to je sastavni dio posla. Najvažnija je koncentracija i da ponovimo dobre stvari iz meča sa Monakom...", rekao je Željko Obradović.

Navijači se nadaju da neće biti "stresno" kao protiv Monaka, kada su vodili ubjedljivo i na kraju umalo prosuli pobjedu, pa je istakao da je kjučna kontrola utakmice.

"Da smo igrali mirnije, da nismo gubili lopte, sve bi izgledalo drugačije. U tom periodu imali smo sedam izgubljenih lopti, što je previše. Već na tajm-autu, kada smo imali veliku prednost, upozorio sam da će Majk Džejms uzeti loptu i preuzeti igru - i upravo se to dogodilo. Nadam se da ćemo u narednim mečevima reagovati bolje", naglasio je Obradović.

Izvor: MN Press

Pohvalio je i odbranu i to što je ekipa u većem dijelu utakmice donosila pametne utakmice, tako da dodaje da će naglasak biti na onome što je bilo dobro. Takođe, istakao je i da ćemo u Francuskoj videti novog igrača u timu - Uroš Danilović.

"Idemo tamo sa 12 igrača. Tu je i mali Danilović, računam na sve koji su mi na raspolaganju. Uvijek sam najsrećniji kada mogu da koristim svih 12, nekad to nije moguće, ali nadam se da će sada biti tako", zaključio je Željko Obradović o mladom košarkašu koji je prošle sezone debitovao za prvi tim, a koji inače nije u rodbinskim odnosima sa Predragom Danilovićem.