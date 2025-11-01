Luka Dončić je na startu nove NBA sezone uspeo da uradi nešto što su pre njega učinili samo Majkl Džordan i Vilt Čembrlen

Luka Dončić dominira u NBA ligi posle Eurobasketa. Pruža nevjerovatne partije u dresu Los Anđeles Lejkersa i sada je ušao u odabrano društvo. Uradio je ono što su prije njega uspjeli samo Majkl Džordan i Vilt Čembrlen. Nije loše društvo, zar ne?

O čemu se radi? Slovenački košarkaš je postao jedan od trojice u istoriji koji su na prve tri utakmice u sezoni dali 125 i više poena. Druga dvojica su naravno Džordan (u sezoni 1986/87) i Vilt (čak tri puta, 1961/62, 1962/63 i 1965/66) koji su obilježili istoriju najjače košarkaške lige na svijetu. Sada im se pridružio i nevjerovatni Luka.

Full list of players with 125 points or more through their first three games of the season, per@StatsWilliams:

2025-26 Luka Doncic

1986-87 Michael Jordan

1965-66 Wilt Chamberlain

1962-63 Wilt Chamberlain

1961-62 Wilt Chamberlain — Dave McMenamin (@mcten)November 1, 2025

Dončić je u pobjedi Lejkersa protiv Memfisa ubacio 44 poena (uz 12 skokova i 6 asistencija). Prije toga je Golden Stejtu ubacio 43 (uz 12 skokova i 9 asistencija), a onda je Minesoti "spakovao" 49 poena (11sk, 8as). Priliku da nastavi tu seriju imaće protiv Majamija, pa onda slijede Portland, San Antonio, Atlanta, Šarlot...