Đoan Penaroja dobio otkaz u Barseloni posle serije od tri uzastopna poraza

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Barselona je otpustila trenera Đoana Penaroju (56), nakon trećeg poraza u nizu. Posle godinu i po saradnje, španski stručnjak ostao je bez posla posle poraza u ACB ligi u lokalnom katalonskom derbiju protiv Đirone.

Prethodno je Barselona izgubila i evroligaški "Klasiko" protiv Real Madrida kod kuće (92:101), a i prošlog vikenda je pala u domaćem prvenstvu, u meču protiv Mursije kod kuće (78:81). Poslednji trijumf Katalonci su ostvarili protiv Partizana u Beogradskoj areni, trojkom Vila Klajburna sa 12 metara.

Penaroja je ostavio ekipu na 12. poziciji tabele španske lige sa skorom 2-4 i na devetoj poziciji u Evroligi, sa skorom 5-4.

Barselona je ove sezone skresala budžet za košarkašku sekciju na oko 13 miliona eura, a od trenera se zvanično rastala saopštenjem.

"Đoan Penaroja više nije trener Barselone. Neće nastaviti svoj mandat na klupi. Klub mu zahvaljuje na profesionalizmu i želi mu mnogo uspjeha u budućnosti. Privremeno će ga zamijeniti pomoćnik Oskar Oreljana".

Barselona će sledeću utakmicu igrati u Evroligi, protiv Bajerna u gostima u srijedu, 12. novembra.