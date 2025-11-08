Košarkaški klub Partizan i bek Ife Lundberg razišli se nakon jedne sezone.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Partizan još tokom leta "precrtao" je bek Ifea Lundberga, ali je on sve do danas bio član crno-bele porodice! Nakon što su prethodnih dana stizale informacije da će se danski košarkaš preseliti u redove Makabija iz Tel Aviva, sada smo korak bliže tom scenariju, jer je srpski tim saopštio detalje raskida.

Po navodima košarkaškog kluba Partizan, crno-beli i Ife Lundberg su sporazumno raskinuli saradnju. To je najbolje rešenje za obe strane - Lundberg može da pronađe tim u kojem će igrati, a Partizan da uštedi deo novca koji bi inače isplatio igraču na kojeg ne računa.

"KK Partizan Mozzart Bet i Ife Lundberg su postigli sporazum o raskidu saradnje. Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-belima osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Puno sreće u nastavku karijere", navodi se u objavi crno-belih.

Kako je Lundberg igrao za Partizan?

Tokom svoje jedine sezone u klubu, Lundberg je pomogao Partizanu da osvoji titulu u ABA ligi, čime je nastavio sa velikim uspesima kroz karijeru. Bivši košarkaš Finiksa, za koji je odigrao četiri meča, svojevremeno je osvojio FIBA Interkontinentalni kup, VTB ligu, kao i trofeje u Danskoj, Poljskoj i Italiji.

Lundberg je u prethodnoj sezoni odigrao 26 mečeva za Partizan u Evroligi, a na 14 susreta bio je starter. Prosečno je beležio 7,9 poena, tri asistencije i 2,2 skoka po meču. Isti prosek poena, ali uz 2,4 asistencije i 1,9 skokova Ife je imao i na 28 mečeva u regionalnom takmičenju.