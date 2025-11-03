Sjutra u Mtel dvorani Morača, Budućnost dočekuje Bešiktaš u 6. kolu Evrokupa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Da će ovo biti izazovan meč, tvrdi i Žakelj.

,,Znamo protiv koga igramo — Bešiktaš je jedan od favorita za osvajanje Eurokupa. U posljednje vrijeme igraju zaista na visokom nivou: agresivno, brzo, sa odličnim individualcima, ali i kao veoma uigran tim. Biće to težak test za nas, ali i prilika da pokažemo da možemo da igramo na ovom nivou. Moramo da popravimo mnogo stvari ako želimo da budemo konkurentni, ali igramo na domaćem terenu i uradićemo sve što je u našoj moći da iznenadimo Bešiktaš. Ključ će biti u energiji i borbenosti — da se bacamo za svaku loptu, da igramo čvrsto, agresivno i kao pravi tim. Uz podršku naših navijača, vjerujem da možemo da damo maksimum i dođemo do pobjede", kazao je.

Sulaimon je siguran u sjajnu publiku i atmosferu, pa će kako kaže, učiniti sve da ostave srce na terenu.

,,Velika utakmica — dva vrhunska tima jedan protiv drugog. To su one utakmice za koje svaki košarkaš voli da se sprema. Očekujem, i siguran sam, da ćemo imati sjajnu publiku i fenomenalnu atmosferu. Daćemo sve od sebe da učinimo naše navijače ponosnim, da iskoristimo njihovu energiju i ostavimo srce na terenu. Biće to fizički zahtjevna, intenzivna borba — dva čvrsta tima sa bogatom istorijom, dva vrhunska trenera i igrači na visokom nivou. Vjerujem da će utakmica odlučiti detalji: realizacija, fokus i čvrstina. Tim koji ostane prisebniji, fizički spremniji i mentalno jači, biće onaj koji će na kraju izaći kao pobjednik", izjavio je Saluaimon.