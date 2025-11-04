Pogledajte kako je Nikola Jokić ove sezone prvi put dodao gas i došao do 34 poena za Denver.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu utakmicu u NBA ligi, ali nije došao do tripl-dabla. Nakon četiri s kojima je počeo novu sezonu, Jokić kao da je bio previše pod svjetlima reflektora i u naredne dvije utakmice iako je briljirao, nije došao do dvocifrenog učinka u tri kategorije.

Prethodne noći u pobjedi Denvera nad Sakramentom (130:124) zabilježio je ukupno 34 poena, 14 asistencija, sedam skokova, četiri ukradene i dvije blokade. To sve uradio je za 36 minuta na parketu, uz samo jednu izgubljenu loptu.

Važno je napomenuti da je Jokić čak devet poena ubacio u posljednjoj četvrtini, kada se lomio rezultat, tako da je tačno znao kada treba da "doda gas". Dodajmo i to da je šutirao 14/22 iz igre, a šest od tih promašenih pokušaja bilo je za tri poena (četiri trojke je pogodio). Iako je opet dobijao batine cijelu utakmicu, izveo je samo tri slobodna bacanja.

Što se tiče ostatka tima, Jokić je imao odličnu pomoć u Braunu (21 poena) i Gordonu (20), a Džamal Marej iako se ispromašivao (6/17) stigao je do 15 poena, sedam skokova i sedam asistencija. Brus Braun je sa klupe dodao 13 poena, Kem Džonson imao je 10, a Valančijunas još osam... Tim Hardavej ovoga puta nije bio na svom nivou i postigao je svega pet poena za 23 minuta na parketu, a od njega se mnogo više očekuje.

U redovima Kingsa je dominirao Rasel Vestbruk sa 26 poena, 12 skokova i šest asistencija i čini se da je bio glavna pokretačka snaga, kada već u Nagetsima nije. Osim njega, Demar Derozan dodao je 19, a Denis Šreder još 18 poena.

NBA rezultati 4. novembar:

Bruklin - Minesota 109:125

Indijana - Milvoki 115:117

Boston - Juta 103:105

Njujork - Vašington 119:102

Hjuston - Dalas 110:102

Memfis - Detroit 106:114

Denver - Sakramento 130:124

Portland - L.A. Lejkers 115:123

L.A. Klipers - Majami 119:120

