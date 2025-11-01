Nikola Jokić je na meču Denvera i Portlanda napravio nevjerovatan potez i izveo asistenciju jednom rukom preko cijelog terena. Pejton Votson je završio poenima.

Izvor: Printscreen/X/Denver Nuggets

Nikola Jokić odigrao je još jedan odličan meč, bio nadomak tripl-dabl učinka (21, 14sk, 9as), ali je promašio šut za produžetak u porazu Denvera od Portlanda (109:107). Na tom meču izveo je i jedan potez koji je brzo postao viralan, neverovatna asistencija najboljeg igrača na svijetu.

Bilo je to na oko tri minuta pre kraja treće četvrtine. Jokić je uhvatio loptu posle promašene trojke Ruperta, odmah je vidio gdje se nalazi njegov saigrač Pejton Votson i izveo je nestvarno dodavanje. Bacio je loptu preko cijelog terena u stilu kvoterbeka i našao Votsona na drugoj strani.

Pejton je poentirao za "+6" (77:71), a Denver je tu deonicu završio sa dvocifrenim plusom (81:71). Međutim, u neizvjesnoj završnici su sudije prvo pokrale Jokića, a onda je Nikola promašio šut za produžetak.