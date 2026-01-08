Skandal neviđenih razmjera u Hrvatskoj: Voditeljka nije znala da je snimaju, pa brutalno izvrijeđala kolege

Uvrede su se nizali, a voditeljka je jednog kolegu nazvala sociopatom.

Izvor: HRT

Voditeljka Drugog programa Hrvatskoga radija, Sabina Jaganjac, izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u etar "otišao" njen privatni razgovor u kojem je kritikovala nagradnu igru svoje kuće.

Dok je voditeljka mislila da je niko ne čuje, prvo je s podsmijehom prokomentarisala objavu na Fejsbuku, usmjerenu protiv njenih kolega.

"Frajer piše na Fejsu: 'A gdje su tri bilmeza i emisija Doručak = izbljuvak' (smijeh) i onda ispod napiše: 'Dobro jutro, ekipa' i smajlić, a pre toga ono: 'Gdje su tri bilmeza i emisija Doručak?' Sad ću ja napisati: ‘Dobro jutro, Zvonimire' (smijeh)", rekla je Jaganjac.

Nakon toga osvrnula se na nagradnu igru, ne birajući riječi.

Sporni komentar odnosio se na takmičenje u kojem učesnici moraju što duže držati ruku na kupoli postavljenoj u Bogovićevoj ulici u Zagrebu, a koje je osmislila kuća u kojoj je zaposlena.

"Gle, činjenica je, i ja se s tim slažem, to je 'I konje ubijaju, zar ne?', to je istina. Znači, nagradna igra koja se temelji na eliminaciji na način ko izdrži fizički više je lagano sadistički, kako bih ti rekla. Okej, napravite nagradnu igru gdje će se ljudi fajtati sa znanjem, nekakvim vještinama, nekim klincem, ali da ljudi na plus 2 stepena na cesti, dakle... Okej, taj debil od M.B-a, je mogao to predložiti, ali onda je neko trebalo da kaže: ‘Gle, Milo…' Šta misliš, čija je to debilna ideja?".

Izvor: HRT

Uvrede su se nastavile, a voditeljka je jednog kolegu nazvala sociopatom.

"I mali, njih troje, ne znam, pretpostavljam da je on jer on je najgluplji, on je sociopata i debil. E, i uglavnom, dakle oprosti, ti to možeš predložiti, ali onda je Ilijana trebalo da kaže: ‘Čekaj, stani, ajmo sad razmisliti, šta bi oni trebalo raditi...’", zaključila je, zgražavajući se nad time da takmičari moraju stajati na hladnoći.

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici HRT-ovog Drugog programa ubrzo su se zaređali brojni komentari zgroženih slušalaca.

Voditeljka se izvinila kolegama

Sa HRT tvrde da se voditeljka izvinila, a njihov odgovor prenosimo u nastavku u cjelosti.

"Nažalost u radijskom etru dogodila se greška zbog koje se prije svega izvinjavamo našim slušaocima. Slučajno uključeni mikrofon prenio je nesmotrenu izjavu koleginice Sabine Jaganjac. Koleginica Sabina izuzetno žali zbog svog izrečenog, kolegijalno je nazvala pomenute kolege i izvinila se, a izvinjenje je prihvaćeno i kolege će zajednički nastaviti raditi u programu HR2", prenosi 24sata.hr.