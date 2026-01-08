Vjerila se Kija Kockar: Partnera krije kao zmija noge, sad pokazala skupocjeni prsten

Kija je rekla da misterioznom muškarcu kog krije od javnosti.

Kija Kockar je danas objavila video u kojem igra ispred jelke, a fokus je stavila na prsten i otkrila da se vjerila. Kija Kockar sve vrijeme je u kameru pokazivala prsten i dok je nazdravljala sa čašom vina i plesala.

Ona nije krila sreću zbog toga što ju je partner zaprosio, a u komentarima su krenule da se ređaju čestitke.

"Rekla sam da."

Podsjetimo, pobjednica Zadruge Kija Kockar svog partnera krije od javnosti.

Priželjkuje udaju

Kija Kockar je za svoju slavu Sveti Nikola napisala da će uskoro ovo postati njena djevojačka, a da će ona preuzeti drugu. Tada je već naslutila da je u ozbiljnoj vezi sa partnerom.