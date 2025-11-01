Nikola Jokić fauliran je u samoj završnici utakmice, ali su sudije umjesto toga dosudile "mrtvu loptu". U Denveru su bili bijesni zbog te odluke koja je na kraju koštala Nagetse.

Izvor: Printscreen/X/Courtside Dave

Nikola Jokić mogao je da postane prvi igrač u istoriji sa pet uzastopnih tripl-dabl učinaka (21, 14sk, 9as), ali u tome na kraju nije uspio. Denver je u dramatičnoj završnici izgubio od Portlanda (109:107), a svemu tome prethodila je jedna sporna odluka sudija u poslednjim sekundama.

Kem Džonson je izblokiran na prodoru na četiri sekunde pre kraja meča (107:107). Prilikom izvođenja auta lopta je došla do Jokića, Kamara ga je obgrlio s leđa, faulirao, to su videli svi osim arbitara. Umesto čistog faula i dva slobodna bacanja za Srbina usledila je "mrtva lopta". Svi u Nagetsima bili su bijesni, ali sudije nisu promijenile odluku.

@OfficialNBARefsHow is this a jump ball? Jokic was clearly fouled.pic.twitter.com/LiVjdTvqNC — Courtside Dave (@Courtside_Dave)November 1, 2025

Jokić je nadvisio Kamaru u skoku, uspio da dobaci loptu do Gordona, ali je njegov šut izblokiran. Na semaforu je ostalo 1,4 sekundi. Blejzersi su imali poslednji napad, Gordon je faulirao Grenta koji je dao prvo, htio namjerno da promaši drugo bacanje, ali je umjesto toga dao koš. Dalo je to šansu Jokiću da šutira za produžetak uz zvuk sirene, ali lopta nije završila u obruču.