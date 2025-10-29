Kod Kragujevčana dvocifreni učinak su imali Devin Grin sa 16, te Aleksandar Marelja i Amer Muhamad sa po 15 poena.

Izvor: KK Primorje

U drugom kolu drugog po rangu regionalnog takmičenja, Novljani su danas u Igalu nadigrali i ubjedljivo savladali Radnički iz Kragujevca, rezultatom 96:76 (24:19, 28:14, 30:21, 13:22).

Prikazali su sjajno izdanje igrači mladog trenera Pavla Roganovića - od početka su nametnuli svoj ritam, koji Kragujevčani nijesu mogli da isprate.

Ton takvoj igri domaćih davao je razigrani plej Ognjen Mićović, pored kojeg su posebno raspoloženi za igru bili Nikola Rakočević i kapiten Aleksandar Danilović.

Samo jednom su gosti došli do izjednačenja (17:17), dok je sve ostalo proteklo u znaku Novljana. Od kada su polovinom druge dionice prvi put stekli dvocifrenu razliku (37:27), domaći su prednost povećavali do maksimalnih plus 34 (93:59) u 35. minutu.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je kapiten Danilović sa 28 poena, 23 je ubacio Rakočević, Mićović je uz 17 poena, imao i 12 skokova i osam asistencija, dok je 12 postigao Marko Grković.

Kod Kragujevčana dvocifreni učinak su imali Devin Grin sa 16, te Aleksandar Marelja i Amer Muhamad sa po 15 poena.

U narednom kolu ABA 2 lige, Novljani će u utorak ugostiti Široki, dok će Radnički biti domaćin košarkašima Sutjeske.

Istorijskoj pobjedi košarkaša Primorja u Igalu prisustvovali su i brojni eminentni gosti iz svijeta košarke – Vlade Đurović, Zoran-Moka Slavnić, Svetislav – Kari Pešić, Bratislav Đorđević i mnogi drugi.