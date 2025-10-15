Oni su danas pred svojom publikom savladali predstavnika BiH, ekipu Studenta 83:69.

Košarkaši barskog Mornara pobjedom u otvorili novu sezonu u ABA 2 ligi.

Iabranici Mihajla Pavićevića su od starta duela igrali sigurno i pokazali da će ove godine cilj biti samo jedan – povratak u viši rang u kojem su bili godinama, a odakle su prošle sezone ispali.

Prvu četvrtinu je Mornar riješio u svoju korist rezultatom 22:18.

U drugom periodu igre je rival uspio malo da se približi i odigra bolje, ali je taj dio igre barski sastav takođe završio sa prednošću 17:16, pa su na odmor otišli sa rezultatom 39:32.

U trećoj četvrtini, Student je uspio da priđe i unese neizvjesnost u završnicu, jer su taj dio igre riješili u svoju korist 21:16, pa je pred početak završne dionice Mornar imao prednost od svega 2 razlike, bilo je 55:53.

Ipak, Mihailo Pavićević je trgnuo svoje, ekipa je pokazala reakciju, vratila se u ritam iz prvog poluvremena i posljednju četvtinu odigrala na vrhunskom nivou (28:14), te riješila duel sa konačnih 83:69.

Kod Barana su se istakao Vranješ sa 22 poena i 2 skoka, dok je Krivokapić upisao 16 poena i 7 uhvaćenih lopti.

U poraženom sastavu Amerikanaca Farakan je bio na visini zadatka sa čak 32 koša i 1 skokom.

Naredni duel u ABA 2 ligi Mornar igra 29.oktobra u gostima protiv Jahorine, prenose CdM.