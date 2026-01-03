Za danas je izdat narandžasti meteo-alarm.

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. U višim planinskim predjelima na sjeveru snijeg i susnježica.

U većem dijelu zemlje intenzivnije padavine krajem dana i tokom noći. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 9, najviša dnevna od 3 do 15 stepeni.

Podgorica: Pretežno oblačno sa kišom, povremeno pljuskovi i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 11 stepeni.

