Za danas je izdat narandžasti meteo-alarm.
U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. U višim planinskim predjelima na sjeveru snijeg i susnježica.
U većem dijelu zemlje intenzivnije padavine krajem dana i tokom noći. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 9, najviša dnevna od 3 do 15 stepeni.
Podgorica: Pretežno oblačno sa kišom, povremeno pljuskovi i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 11 stepeni.
