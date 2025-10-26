Crno-beli ostali bez velikog pojačanja, jer je Kamerun Pejn odlučio da ostane u NBA ligi.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

NBA bek Kamerun Pejn (31 godina, 191 centimetar) ne želi da dođe u Partizan, bar za sada. Prema informacijama poznatog insajdera Marka Stajna, Amerikanac je odlučio da ostane kod kuće i dalje i da sačeka prilike u NBA ligi.

"Učinio je to uprkos snažnom interesovanju srpskog tima Partizan iz Beograda", objavio je poznati novinar koga na društvenim mrežama prati 1,4 miliona korisnika "Iksa".

UPDATE: Veteran guard Cameron Payne has decided to stay home for now to wait for his next NBA opportunity,@TheSteinLinehas learned, despite strong interest from Serbia's Partizan Belgrade.https://t.co/G5mcL6AYwh — Marc Stein (@TheSteinLine)October 26, 2025

Kamerun Pejn je bio želja crno-belih jer je trenutno bez ugovora nakon rastanka sa Njujork Niksima, a igrao je za niz timova u NBA ligi, počev od Oklahome, preko Čikago Bulsa, Klivlenda, Finiksa, Milvokija, pa do Filadelfije i Niksa. Najbolje partije pružao je u Finiksu od 2020. do 2023. godine, kada je u finalu plej-ofa Zapadne konferencije 2021. ubacio 29 poena u meču protiv Klipersa i dao veliki doprinos ulasku u finale protiv Milvokija.

S obzirom na njegovo "Ne", Partizan nastavlja ubrzano potragu za plejmejkerom, je je pred Karlikom Džounsom višemesečno odsustvo.

/Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija/