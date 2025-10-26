Srpski košarkaš Nikola Jokić nadmudrio je sve aktere meča između Denver Nagetsa i Finiks Sansa.

Izvor: Fullcourtpass/X/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić na brutalan način je započeo novu NBA sezonu. U prve dvije utakmice zabilježio je dva tripl-dabla, a u ubedljivoj pobjedi protiv Finiks Sansa (133:111) postigao je 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, za samo 32 minuta na parketu. Srbin je prosto briljirao, a meč je obilježio i jedan njegov genijalan potez.

Jokić je još jednom pokazao zašto je jedan od igrača sa najvećom košarkaškom inteligencijom na svijetu, pošto je ovog puta je praktično obesmislio NBA pravila. Nakon što je dosuđen faul u napadu u korist Nagetsa, Jokić je brže bolje potrčao da izvede loptu.

Prema zvaničnim propisima, on mora da vrati loptu sudiji koji će odrediti odakle ekipa kreće u napad. Pošto mu se "žurilo", Jokić je smislio da nadmudri i sudije, ali i rivala. Iako se u prvi mah činilo da je uputio loptu ka arbitru, skrenuo je pravac lopte taman toliko da pogodi Grejsona Alena koji nije smio da pipne loptu, pa je sankcionisan nakon što je refleksno reagovao. Zbog toga je dobio tehničku grešku, a Denver "gratis" slobodna bacanja - samo zbog Jokićeve genijalnosti.

Malo je reći da su Sansi pobijesnili zbog ovog poteza i odluke sudije koji je upao u Jokićevu zamku. Pogledajte ovaj genijalni potez Jokića:

Nikola Jokic delay of game baiting Grayson Allen



He purposely inbounded the ball over his head to get a technical on the Suns



(h/t@MrBuckBuckNBA)pic.twitter.com/YmSx3eb3bF — Fullcourtpass (@Fullcourtpass)October 26, 2025

Šta je reko Jokić posle ubedljive pobjede?

Denver je doveo velika pojačanja ovog ljeta i odmah na startu sezone je jasno da će najbolji centar na svijetu Nikola Jokić imati jaku podršku saigrača. Jonas Valančijunas ga je sjajno odmenio dok je bio na klupi, a novinar je pokušao da izvuče neki komentar od njega na tu temu. Somborac ga je "riješio" u svom stilu.

"Ja se nikad ne opuštam i nikada ne dišem lagano, moj druže... Kao što je rekao Tomi Šelbi - nema odmora na ovom svijetu", rekao je raspoloženi Jokić.