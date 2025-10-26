Zašto je Nikola Jokić prestao da šutira na koš? Zabrinuo je navijače Denvera, ali Kristijan Braun objašnjava da je to taktika - zbog novih igrača.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets/NBA/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige prethodne noći pošto je opet zabilježio tripl-dabl učinak. Međutim, iako je Jokić imao 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija - ono što je upadljivo je da nikad manje nije šutirao, otud je i njegov poenterski prosek daleko manji nego što smo navikli.

Za čitavo prvo poluvreme u pobedi Denvera nad Finiksom (133:111), Nikola Jokić je šutirao samo jedanput, dok je već tada imao dvocifren učinak kada su u pitanju skokovi i asistencije.

With 6 minutes remaining in the second quarter, Nikola Jokic has not attempted a single shot…



(via@realapp)pic.twitter.com/qMRTMsJYNd — Legion Hoops (@LegionHoops)October 26, 2025



Šta se dešava sa njim, zašto ne šutira kao ranije? Da li je u lošoj formi? Da li je u pitanju neka povreda, jedna od onih koje je imao na Eurobasketu? Ne, kako objašnjava Kristijan Braun - sve je u redu sa njim i niko se ne uzrujava zbog toga, prosto Jokić je donio takvu odluku kako bi što prije razigrao saigrače.

"Mislim da je njemu to jednostavno... Mislim da on, hm, pušta ostalima da se prvo sami pronađu. Tako to djeluje. On i dalje igra svoju igru, radi ono što uvjek radi, i već ima tripl-dabl pre početka četvrte četvrtine. Ali, kao da pušta druge da se uklope, da dođu do svojih pozicija, da prave poteze za druge", rekao je Kristijan Braun koga je takođe raspametila asistencija koju je Jokić imao za Arona Gordona.

NIKOLA JOKIC — AARON GORDON 360 LOB SLAM.







pic.twitter.com/9S9UYicrEV — Hoop Central (@TheHoopCentral)October 26, 2025

"Mislim da to svima daje samopouzdanje - kad svi igraju dobro. Svi znamo ko je on kad se 'zagrije'. Tako da se mi ne brinemo previše oko toga kako igra. Znamo šta on radi, znamo ko je", naglasio je Jokićev omiljeni saigrač koji je potpisao novi ugovor.

I ostali košarkaši Denvera nisu previše marili što je Nikola Jokić šutirao samo 5/8 protiv Finiksa, odnosno 8/23 u utakmici s produžetkom protiv Golden Stejta, pa je tako Brus Braun - koji je povratnik u ekipu - objasnio da je to sasvim uobičajena stvar za Somborca.

Nikola Jokić ispisao istoriju NBA Izvor: Youtube/NBA

"Pa, i treba tako. Mislim, najbolji igrač na svijetu. Jedan od najboljih asistenata na svijetu. Za njega je sve to baš lako. Ne mora da bude previše agresivan u napadu što se tiče poentiranja", dodao je on.

Aron Gordon je pak s druge strane pričao o Jokiću kao najdominantnijem igraču lige, što je naravno istinita tvrdnja - godinama.

Aaron Gordon on Nikola Jokić's (14p, 15a & 14r) performance tonight:



"He's just so dominant."pic.twitter.com/DM0EjAv7be — NBA (@NBA)October 26, 2025





