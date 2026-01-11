Savezni sud u Kaliforniji odlučio je da tužba Ilona Maska protiv OpenAI-a ima osnov i da će o njoj odlučivati porota.

Izvor: YouTube / TED

Američki savezni sud u Kaliforniji odlučio je da tužba Ilona Maska protiv kompanije OpenAI može da ide pred porotu, čime je odbijen zahtjev te kompanije da se postupak obustavi bez suđenja.

Mask, jedan od osnivača OpenAI, tužio je kompaniju još 2024. godine, tvrdeći da je prekršila prvobitnu misiju prema kojoj je trebalo da ostane neprofitna organizacija posvećena razvoju vještačke inteligencije u korist čovječanstva. Prema njegovim navodima, OpenAI je vremenom postao profitno orijentisan, što je, kako ističe, suprotno dogovorima postignutim prilikom njenog osnivanja 2015. godine.

Tužbom su obuhvaćeni i izvršni direktor OpenAI Sem Altman, predsjednik kompanije Greg Brokman, kao i Microsoft, koji je u međuvremenu postao jedan od najvećih poslovnih partnera i investitora OpenAI-a.

Sudija Ivon Gonsales Rodžers ocenila je da, iako većina dokaza ima indirektan karakter, postoji dovoljno spornih činjenica koje bi trebalo da razmotri porota, zbog čega slučaj ne može biti odbačen u ovoj fazi postupka.

Mask zahtijeva novčanu odštetu i poništavanje određenih poslovnih aranžmana, uključujući i dio ugovora između OpenAI-a i Microsoft-a. Sa druge strane, OpenAI i Microsoft odbacuju optužbe i navode da su sve promjene u strukturi kompanije sprovedene zakonito, uz tvrdnje da Mask djeluje iz konkurentskih razloga.

Suđenje je, prema sudskim dokumentima, zakazano za mart 2026. godine.