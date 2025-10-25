Ostoja mijailović rekao je da može da podigne budžet Partizana na 42 miliona eura, da osvoji Evroligu i da tako napravi ogromne probleme klubu koji je sada stabilizovan.

Partizan je aktivan na tržištu, traži centra i pleja posle povrede Karlika Džounsa. Mora što prije da dovede igrače, a Ostoja Mijailović je pre svih tih problema pričao baš o tome. O budžetu i finansijama. Gostovao je u podkastu "Jao Mile" i na pitanje bivšeg košarkaša Mileta Ilića po čemu bi voleo da ga navijači crno-bijelih pamte je dao direktan odgovor.

"Svaki predsjednik bi voleo da ga pamte po trofeju, mene će nažalost pamtiti kao reformatora. Kao nekoga ko je stvarao neki drugačiji, veći Partizan, koji liči na neku kompaniju. Da vam kažem jednu stvar, Partizan na početku ove sezone duguje nula dinara za porez, i nula bilo kom dobavljaču, igraču ili članu stručnog štaba", počeo je Mijailović.

Zatim je dao primjer o budžetu i potencijalnom dovođenju pojačanja.

"Budžet je 27 miliona eura, što sam već ranije i pričao. Šta mene briga, mogu da se zadužim 15 miliona eura, dignem budžet na 42 miliona eura. Dovedem tri najbolja igrača u Evropi, osvojimo Evroligu i kažem da idem iz kluba i da Partizan sada duguje 14 miliona eura, a bilo je 15 kada sam došao. Ja sam stabilizovao klub i uzeo titulu Evrolige."

"99 ljudi bi ovo uradilo"

Tvrdi prvi čovjek Partizana da bi neki drugi na njegovom mestu uradili baš to. Zadužili se zarad uspjeha i trofeja.

"Od nas 100, 99 bi uradilo ovo o čemu ja sada pričam. Što bi neko sutra došao u situaciju da nije više predsednik kluba, da nije osvojio najveći trofej, a radio je kao budala 9-10 godina. Da li je tako? Ali, to može da radi samo čovjek koji je sebičan. Ne bih želio nikome da prođe muke koje sam prošao ja sa ovim ljudima, jer sam siguran da bi od 100 možda dvoje ljudi, da ne svrstavam sad tu sebe, jer ne bih imao vjerovatno više snage da radim sve ovo što sam radio", zaključio je Mijailović.