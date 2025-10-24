Partizan je doživio bolan poraz u Beogradskoj areni.

Izvor: MN Press

Partizan je doživio treći poraz u Evroligi. Crno-bijele je u Beogradskoj areni savladao Pariz 101:83, pa je tim Željka Obradovića ovom utakmicom nagovijestio koliko će teško biti Parnom valjku u nastavku sezone bez Karlika Džounsa. Jasno je da je izostanak reprezentativca Južnog Sudana važan faktor, ali i izuzetno loša treća četvrtina Valjka u kojoj je postigao svega 14 poena bila je odlučujuća stavka u porazu domaćina.

Partizan nije dobro startovao, očigledan je bio izostanak Karlika Džounsa... Tek u samom finišu prve deonice Dvejn Vašington je uspio da razbudi tim, ubacio je prvu trojku u šestom minutu, onda narednu u devetom i opet u 10. za posed zaostatka crno-bijelih (26:24), a onda je i Isak Bonga dao doprinos za izjednačenje (26:26). Ispostaviće se najvažniji trenutak u prvom poluvremenu bio je ulazak Arijana Lakića. Momak koji je i prošle sezone imao skromnu ulogu u ovom meču bio je zadužen za sve - napad, odbranu i motivisanje publike da pruži veću podršku Partizanu.

Tako su crno-bijeli na krilima Lakića stigli i do prvog vođstva 33:28 i igralo se u ritmu domaćina sve do 19. minuta, kad su poeni Jakuba Otare vratili prednost crno-bijelima. Parni valjak je na poluvremenu imao posed zaostatka (48:46), a onda je jako loše startovao i posle velikog odmora. Crno-bijeli ni najmanje nisu ličini na tim u prvih 20 minuta i to se ispostavilo kao problem, do šestog minuta domaćin je ubacio svega pet poena, od čega tru iz igre. Brzo je Pariz imao dvocifrenu prednost, koju je Parni valjak tek u navratima uspijevao da smanji (71:58).

Uspeo je Isak Bonga poenima sa linije penala da donese jednocifreni zaostatak crno-bijelima, ali je onda Dvejn Vašington izgubio loptu, a crno-bijeli primili dvije brze trojke, što je i presudilo da pobjeda i definitivno ode u ruke gostiju. Kada je već bilo jasno da će crno-bijeli doživjeti treći poraz trener Željko Obradović dao je priliku Urošu Mijailoviću da upiše prve evroligaške minute, a za njim je na teren ušao i Mika Murinen.

Ekipu Pariza vodio je Nadir Hifi sa 21 poenom, šest skokova i četiri asistencije, a poseban udio u drugom poluvremenu imao je i Sebastijan Herara koji je meč završio sa 17 poena. U Partizanu, na kraju je najefikasniji bio Sterling Braun koji je u drugom poluvremenu poneo najveći teret, ali to nije bilo dovoljno za pobedu crno-bijelih. Braun je susret završio sa 25 poena, a sjajan je bio i Isak Bonga sa 13 i devet skokova.

Partizan: Murinen, Vašington 16, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković 6, Mijailović, Pokuševski 2, Braun 25, Bonga 13 (9 sk), Lakić 2, Parker 11, Tarik 8.