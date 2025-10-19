Košarkaši Partizana moraće u novi evroligaški boj bez Šejka Miltona.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana dočekuju FMP u 3. kolu ABA lige, a trener crno-bijelih Željko Obradović neće moći da računa na Šejka Miltona. Američki bek je propustio duplo kolo u Evroligi, a poslednje informacije kažu da neće biti spreman ni do utakmice sa Parizom koja je na programu u četvrtak od 20.30 u Beogradskoj areni.

Kako navodi "Mozzarstport", čizma je skinuta, ali oporavak nije završen. Milton je povredio skočni zglob na utakmici sa Efesom i biće "probijena" prva granica najavljenog roka oporavka. Obradovićev adut je trebalo da pauzira sedam do deset dana, ali je izvesno da će malo duže biti van terena.

Šta čeka Partizan do kraja meseca?

Nakon duela sa FMP-om i Parizom, crno-bijeli će odmjeriti snage sa Borcem u ABA ligi, dok ih u Evropi čeka gostovanje Hapoelu iz Tel Aviva, kao i domaćinstvo Barseloni. Partizan je na maksimalnom učinku posle tri kola u ABA ligi, dok je u Evroligi na skoru 3-2