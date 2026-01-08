Operacije kompanije su obustavljene, rekao je policijski portparol.

Izvor: screenshot x/myusufzai

U sukobima između lokalnog stanovništva i radnika kompanije za eksploataciju zlata na sjeveru Avganistana poginule su četiri osobe, dok je petoro ljudi povrijeđeno, saopštili su danas zvaničnici.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Abdul Matin Kane rekao je da je do nasilja došlo u okrugu Čah Ab, u provinciji Tahar, pri čemu su poginula tri lokalna stanovnika i jedan zaposleni u kompaniji. Još pet osoba je ranjeno.

Kane nije precizirao šta je izazvalo sukobe, niti ko je vlasnik kompanije.

U saopštenju je naveo da su uhapšena dva osumnjičena — jedan pripadnik obezbjeđenja kompanije i jedan lokalni stanovnik — u vezi s nasiljem. Dodao je da su bezbjednosne snage brzo uspostavile red, kao i da je zamjenik guvernera Tahara posjetio okrug kako bi procijenio situaciju.

Operacije kompanije su obustavljene, rekao je policijski portparol.

Avganistanska vlada, predvođena talibanima, saopštila je 2023. godine da je potpisala sedam rudarskih ugovora ukupne vrijednosti 6,5 milijardi dolara, što predstavlja najveći talas takvih poslova od preuzimanja vlasti 2021. godine.

Avganistan je bogat mineralnim resursima, uključujući ugalj, bakar, gvozdenu rudu, cink, zlato i srebro.