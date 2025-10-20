Košarkaši Podgorice Bemax otišli su jutros za Tuzlu, gdje će sjutra (18h) gostovati Slobodi u okviru 2.kola ABA 2 lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorica je na premijeri nove sezone poražena na svom terenu od Borca iz Banjaluke (75:73), dok je Sloboda bila blizu brejka protiv Heliosa, ali je upisala poraz – 82:80. Duel u ,,Mejdanu“ biće prilika za oba tima da poprave utisak i upišu prvi trijumf.

“Očekuje nas novi izazov u ABA2 ligi. Igramo protiv Slobode, koja je i pored poraza u prvom kolu dokazala da ima kvalitet. Svjesni smo da je Sloboda favorit, ali nastojaćemo sa našom mladom ekipom da ostavimo što bolji utisak na teškom gostovanju”, kazao je za klupski sajt Miodrag Kadija.

Crnogorski predstavnik u drugom po kvalitetu takmičenju ima dosta kadrovskih problema – zbog povreda van rostera su Jan Bulajić, Petar Radonjić i Dušan Mahorčić, a iako je zbog prehlade, takođe bio van trenažnog procesa Lazar Radetić, ovog puta biće u sastavu.

Ali, iako sa dosta problema, nikad mlađi tim Podgorice, ne želi da se preda unaprijed.

-U napornom smo ritmu utakmica u situaciji kada imamo dosta kadrovskih problema, ali nastojaćemo da ostavimo što bolji utisak. Sloboda ima dobar roster, sa dosta kvalitetnih igrača, tako da nas čeka težak posao, ali ovo je dobra prilika da pokažemo da iako smo mladi možemo da se nosimo sa rivalima iz ABA2 lige – rekao je Denil Krnić, mladi prvotimac Podgorice Bemax, javlja CdM.

Sjutrašnji meč Sloboda – Podgorica Bemax igra se u dvorani ,,Mejdan“, sa početkom u 18 časova.