Partizan čitavog ljeta traži centra, prema svemu sudeći u Humsku bi mogao da stigne Čarls Basli iz Atlante.

Trener Partizana Željko Obradović nekoliko puta jasno je naveo da parni valjak traži viskog igrača. Prema najnovijim informacijama italijanskih medija, srpski predstavnik u Evroligi poslao je novu ponudu za Čarlsa Basija, igrača Atlante.

Partizan i Željko Obradović imaju problem na poziciji pet, s obzirom na to da je na kraju minule sezone Brendon Dejvis otišao iz kluba, a zatim i Balša Koprivica, pa su crno-beli ostali sa svega jednim centrom. U klub je stigao i Dilan Osetkovski, ali to svakako neće biti dovoljno da namiri probleme Parnog valjka, pa bi dolazak NBA igrača bilo dobro rešenje za crno-bele.

Kako prenosi Andrea Kalconi Partizan uskoro želi da doda centra u svoj tim i mada još nije ništa konačno, postoji veliko interesovanje za Čarlsa Basija. Reč je o košarkašu iz Nigerije koji ima 24 godine, a u najjaču ligu na svetu stigao je 2021. kao igrač Filadelfije. Najpre je dve godine proveo u razvojnom klubu u Delaveru, a onda je obukao i dres San Antonija, da bi u novoj sezoni postao centar Atlante. U sezoni za nama odigrao je svega 36 mečeva, a brojne povrede sprečile su ga da pruži više, za to vreme beležio je 4,4 poena i 4,2 skoka, za nešto više od 10 minuta na terenu.

Šta je Željko Obradović rekao?

O problemima Partizana da pronađe viskog igrača nedavno se oglasio i trener Partizana Željko Obradović. U medijima se spominjalo i to da bi crno-beli mogli da dovedu beka, ali Obradović jasno poruče: "Ne znam ko piše, ja sam rekao i dao sam informaciju da jedino razmišljamo o visokom igraču, ko plasira te informacije, neka plasira i dalje".

Takođe, trener Partizana goviro je i posle poraza od Reala u Madridu o problemu Partizana: "Mi gledamo od leta, tražimo centra, nije to nova stvar. Svi čekaju NBA ugovore, znamo da nam fali visoki igrač, posebno zbog povreda. Imali smo povrede u predsezoni, takođe u Australiji. Igrali smo sa samo jednim visokim igračem te prijateljske utakmice. Još uvek tražimo, kako ćemo to uraditi ne znam, ali je očigledno da nam fali centar", rekao je Željko Obradović na konferenciji za medije u Madridu.