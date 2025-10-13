Saša Obradović je na prvom otvorenom treningu po dolasku u Crvenu zvezdu otkrio kakva je atmosfera u ekipi beogradskog kluba.

Crvena zvezda nalazi se u periodu tranzicije - promjena trenera, dolazak novog i željno iščekivanje da se povrijeđeni igrači što prije vrate u tim. I pored svih problema koje crveno-bijeli imaju, novi strateg kluba sa Malog Kalemegdana Saša Obradović otkrio je kakva je atmosfera u timu koji je nedavno preuzeo. Kako i sam kaže - raspoloženje je dobro. Sve to biće dovoljno da u utorak uveče od 20 sati u Beogradskoj areni crveno-bijeli dočekaju Žalgiris u četvrtom kolu Evrolige.

Crvena zvezda ima velikih problema sa povredama u timu, na treningu pred novi meč u Evroligi, Saši Obradoviću nedostajalo je nekoliko igrača, ali i pored toga, trener crveno-bijelih zadovoljan je situacijom. Neplanirane okolnosti, a posebno bolest Tajsona Kartera uticali su na tim, rotaciju ekipe, ali je na timu iz Beograda da zrelo podnese sve probleme.

U kakvom stanju je bivši trener Monaka zatekao tim, i sam nam je otkrio: "Dobro je raspoloženje poslije pobjede i to je lajtmotiv da se nastavi dalje, iako je Karterova bolest poremetila neke stvari u strukturi tima, ali imamo dobro raspoloženje i samo pobjede čine to. Pobjeda, ali da nametnemo i stil koji želimo da igramo, to je čvrsto u napadu i dobro u napadu sa strukturom", rekao je Saša Obradović.

Prema riječima trenera crveno-bijelih ono što je ponajviše poremetilo tim je iznenadna hospitalizacija Tajsona Kartera. Trenutno je poznato da je stanje Amerikanca stabilno i da neće biti operativnih zahvata, ali termin potencijalnog povratka beka crveno-bijelih još se ne može naslutiti.

Zvezda je pred važan meč, sa timom koji još nema poraz u Evroligi, obavila trening u Beogradskoj areni. Saša Obradović već ranije bio je upoznat da crveno-bijeli zbog problema za povredama ima skraćenu rotaciju, ali čini se da je i pored toga atmosfera u ekipi zaista dobra. Bivši trener Monaka nije mogao da računa na povrijeđenog Ajzeu Kenana i mada smo imali priliku da vidimo snimke na kojima plejmejker Zvezde polako pokušava da vrati formu, njegov povratak na teren i dalje nije blizu.

Takođe, na treningu pred susret sa Žalgirisom nismo vidjeli Uroša Plavšića koji je u dresu crveno-bijelih odigrao samo pripremne mečeve, dok se u ostalim duelima nije pojavljivao. S druge strane, bilo je dobro vidjeti Devontea Grejema koji je skinuo čuvenu čizmu i uradio trening sa crveno-bijelima, ali kako je potvrđeno, sigurno se neće naći u rosteru Zvezde za meč protiv kluba iz Litvanije.

Takođe, kapiten Ognjen Dobrić takođe je uradio trening i to je još jedna vijest koja raduje Delije, pa se "kninska kobra" tako našla u timu pored već standardnih igrača Dejana Davidovca, Nikole Kalinića, Jaga dos Santosa, Kodija Milera Mekintajera, pa i mladih igrača poput Lazara Stojkovića, Ognjena Radošića i Stefana Miljenovića.