Nova sezona ABA lige počela je u Laktašima, a tamo je Igokea pobijedila FMP u neizvjesnoj završnici, iako nije izgledalo da će tako biti.

Izvor: MN Press

Nova sezona ABA lige je počela. Po mnogo čemu istorijska, pošto je došlo do promjene formata i ekipe su podeljene na dvije grupe. Krenula je utakmicom u Laktašima i tamo je Igokea pobijedila FMP - 92:88. Veoma dobra partija izabranika Nenada Stefanovića za prvi trijumf u sezoni.

Ekipa srpskog stručnjaka je meč prelomila u poslednjoj četvrtini, ali je bilo malo "štucanja" u samoj završnici. Na dva minut prije kraja bilo je 86:75, ali se "panteri" nisu predavali. Koristili su neke greške domaćeg tima, posebno na izvođenju lopti iz auta i uspjeli su da učine meč zanimljivim do poslednje sekunde.

Najbolji u Igokei bili su Najhel Ciser (15, 4sk) i Nikola Popović (13, 6as, 6sk). Dragan Milosavljević je dao 13, a Strahinja Gavrilović 11, dok je Boriša Simanić dao dva poena. U timu iz Železnika najbolji su bili Džošua Skot (22, 4 uk.l) i Filip Barna (18).