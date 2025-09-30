Ovako je Luka Dončić reagovao kada se vratio u Los Anđeles i dočekala ga je neočekivana temperatura.

Slovenački košarkaš Luka Dončić pojavio se na okupljanju LA Lejkersa pred novu NBA sezonu iako je iza njega vrlo naporno ljeto sa reprezentacijom Slovenije. Predvodio je "zmajčeke" do četvrtfinala Eurobasketa i to znači da je imao manje od tri nedjelje pred početak obaveza u Lejkersima, ali nije tražio produežni odmor jer želi da ovo bude njegova godina.

Pojavio se Dončić potpuno fit, znamo da je izgubio mnogo kilograma ovog ljeta, a čini se da ga je iznenadila nešto niža temperatura u Los Anđelesu jer je zbog toga i opsovao na prvoj konferenciji za medije.

Preko deset minuta Dončić je odgovarao na pitanja novinara i čini se da mu je smetala klima koja je još bila uključena u sali, tako da je u jednom trenutku počeo da duva u ruke kako bi se ugrijao, dok nije mogao da "pobjegne" i u stilu klasičnog Balkanca morao je da opsuje. I to na srpskom.

Pogledajte trenutak kada je Dončiću "pobjegla" jedna poznata psovka na našem jeziku:

"u pičku materinu" na mikrofon jdjasjajja he don't give afhttps://t.co/i3KglKQH1k — teo (@yiboego)September 29, 2025



Osim što je Luka Dončić rekao da je tokom pauze prije svega pokušavao da uđe u bolju formu, a rekao je da je zadovoljan i što je Diandre Ejton stigao u Lejkerse: "Doveli smo neke sjajne igrače... Bio sam veoma uzbuđen kada su mi rekli da pokušavamo da dovedemo Ejtona. Naravno, izašli smo zajedno na draft. Poznajem ga dugo. Zato sam baš uzbuđen što će biti u mom timu", rekao je Dončić o nekadašnjem prvom piku.

Kako je Luka Dončić smršao?

Mnogi bi željeli da "ukradu" recept Luke Dončića, međutim to neće biti lako, pošto je Slovenac morao mnogo toga da se odrekne da bi izgledao kako je to danas: "Ja svakog ljeta pokušavam da radim na različitim stvarima koliko god mogu. Naravno, veoma sam takmičarski nastrojen. Ovo ljeto je jednostavno bilo malo drugačije. Nekako me motivisalo da budem još bolji. Samo vizuelno, rekao bih da mi cijelo tijelo izgleda bolje", poručio je on.