Da li će Frenk Nilikina igrati za Partizan ili Olimpijakos ove sezone? Evo kako stoje stvari.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan odlučio je ovog leta da zadrži Frenka Nilikinu, međutim ove nedelje pojavila se informacija da je na korak od odlaska u Olimpijakos. Međutim, prema informacijama "Mozzart Sporta", čini se da nije sve tako jednostavno i da će klub iz Pireja morati da plati ako hoće Nilikinu.

Preciznije, Nilikina ima ugovor do kraja sezone, tako da Partizan traži da Olimpijakos plati određeno obeštećenje ako želi da dovede francuskog plejmejkera u svoje redove.

Za sada nije poznato o kojoj svoti se radi, ali ona obično ume da da pokvari pregovore oko pojačanja, tako da ostaje da se vidi da li će Olimpijakos pronaći novac i dovesti Nilikinu. Ove vesti ranije je već pozdravio Evan Furnije, njegov saigrač iz državnog tima, što je dovoljan dokaz da su u Olimpijakosu zaista i krenuli po Nilikinu.

Podsetimo, Partizan se prethodno odrekao Ifea Lundberga, koji je obavešten da može da traži novi klub, tako da bi odlazak Nilikine pokrenuo nova pomeranja i izvesno dolazak još jednog beka u tim.

Trenutno, Partizan traži pojačanje na mestu centra i to je trenutno najveća briga Željka Obradovića.