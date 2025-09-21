Košarkašice Budućnost Bemaxa pobjednice su desetog memorijalnog prijateljskog turnira “Aco, Prle i Milenko” u Banjaluci.

Izvor: MN Press

Turnir koji tradicionalno organizuje ekipa Orlova u čast košarkaških legendi Aleksandra Jurića, Milana Prleta Tošića i Milenka Novakovića, protekao je u znaku Budućnosti, koja je dominirala u dva meča i zasluženo stigle do trofeja.

Poslije trijumfa protiv Kraljeva u polufinalu, izabranice Petra Stojanovića savladale su večeras u meču za trofej Plamen Požegu 77:48.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Delajin Bern sa 17, Milena Bigović dodala je 13, dok je Džina Kaningen pored deset poena imala i 17 skokova.

Podgoričkom timu, osim pobjedničkog trofeja, pripali su i individualni pehari.

Kapitenka Zorana Radonjić proglašena je za igračicu turnira (MVP), dok je Amerikanka Delajin Bern sa 45 poena u dva meča dobila nagradu za najboljeg strijelca turnira.