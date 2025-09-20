Džanan Musa je iznervirao navijače Partizana i Crvene zvezde pošto je prognozirao na kom mestu će završiti u Evroligi u narednoj sezoni.

Izvor: Printscreen/TikTok/Euroleague

Džanan Musa iznervirao je navijače Partizana i Crvene zvezde. Novi košarkaš Dubaija prognozirao je kako će koji tim da bude plasiran u predstojećoj sezoni Evrolige. Ne kotira visoko srpske "večite", a logično svoj klub je stavio na prvu poziciju, toliko veruje u novi projekat tima.

Dobio je zadatak da poslaže svih 20 timova u sezoni na pozicije na kojima veruje da će da završe ligaški deo takmičenja. Partizan se pojavio na ekranu relativno brzo.

"Partizan ima sjajan tim ove sezone, hajde da ih stavimo u plej-of", rekao je Musa i pozicionirao Partizan na osmu poziciju.

Nedugo posle toga na red je došla Crvena zvezde.

"Zvezda... Hajde da je stavimo na 12. mesto", rekao je Musa.

Što se tiče celokupne sezone, ovako je Džanan Musa rangirao svih 20 timova:

Dubai Fenerbahče Real Madrid Panatinaikos Olimpijakos Valensija Žalgiris Partizan Monako Efes Barselona Crvena zvezda Baskonija Armani Pariz Bajern Minhen Virtus Hapoel Makabi Asvel

Zašto Musa nije igrao na Eurobasketu?

Džanan Musa bio je na spisku Bosne i Hercegovine za Eurobasket, bio je siguran putnik na takmičenje, ali se povredio pred sam početak šampionata. Morao je na operaciju zbog problema sa abdomenom. Dobra vest je da je sada zdrav, a Bosna je bez njega došla do osmine finala.

"Prvi put se susrećem sa nečim ovakvim. Ne moram da vam govorim koliko mi se srce slama što neću biti tu uz momke i boriti se za našu BiH. Očekivanja su bila i ostaju ogromna. Siguran sam da će momci da iznesu teret kako i dolikuje. Svim srcem sam uz njih i siguran sam da će da bude još mnogo prvenstava na koje ćemo ići kao jedinstven tim. Tim koji daje sve za našu domovinu", poručio je Musa tada.