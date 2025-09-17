Aron Gordon još jednom je morao svima da objasni kakog igrača ima Denver.

Izvor: Denver Nuggets/YouTube screenshot

Nikola Jokić neočekivano rano završio je sezonu sa Denverom, a onda se nešto slično dogodilo i sa reprezentacijom Srbije. Ipak, prerana ispadanja njegovih timova, ne umanjuju značaj koji srpski centar ima na terenu. O tome je govorio i saigrač trostrukog MVP NBA lige Aron Gordon koji je otkrio kako izgleda igrati dijeliti teren sa najboljim igračem svijeta.

Kako klub iz Kolorada nije uspio da iskoristi potencijal momka iz Sombora u sezoni za nama, sada je Denver riješio da dovede nove igrače - oni sa kojima bi Jokić mogao da ponovi uspjeh iz 2023. i ponovo osvoji šampionsku titulu. Sada su u tim stigli Jonas Valančijunas, Kim Džonson, Tim Hardaver i Brus Braun.

Iako Jokić nije ostvario željeni učinak sa Denverom u sezoni za nama, bilježio je maestralni tripl-dabl u prethodnih godinu dana. Ta činjenica ne oduševljava samo navijače u Srbiji, već i širom svijeta, ali oduševljava i saigrače srpskog centra, zbog toga je Gordon morao da kaže kakav je Nikola zaista.

"On je nevjerovatan... Igrati pored jednog od najboljih igrača, ako ne i najboljeg igrača svih vremena... Ozbiljnost koju Džoker (Nikola Jokić) ima, on šutira na jednoj nozi, a svi već vide da lopta ulazi... Odlično se razumijemo jedni sa drugima na košarkaškom terenu i van njega", dodao je Gordon.

Ne bi trebalo trošiti riječi o tome koliko je Gordon napredovao otkako dijeli teren sa najboljim na svijetu. Postao je vrlo važan igrač Denvera, onaj koji pogađa važne šuteve, a često to radi uz asistencije Nikole Jokića. Gordon i Jokić dobro sarađuju, to smo imali priliku da vidimo i na terenu i van njega, a sezonu za nama Amerikanac je odigrao najbolje dosad. Ubacio je 43,6 posto šuteva, pa ako se osvrnemo na činjenicu da igra u tandemu sa Jokiće, kod kojeg je lopta većim dijelom meča, ovaj procenat izgleda vrlo dobro.