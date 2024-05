Srpski košarkaš Nikola Jokić i Aron Gordon imaju sjajan odnos.

Izvor: Twitter/NBA/katywinge/printscreen

Nikola Jokić u potpunosti je promijenio način na koji igra njegov Denver, a saigrači su tokom prethodnih nekoliko godina saradnje "pohvatali" kako da prate najboljeg igrača u ligi. Nevjerovatan napredak tokom sezona saradnje napravio je Aron Gordon, jedan od Nikolinih najboljih prijatelja, pošto sada važi za sjajnog asistenta iako igra kao krilni centar.

Upravo je ta tema zanimala novinare nakon meča Denvera i Minesote u kojem su aktuelni šampioni stigli do pobjede (115:107) i izjednačenja u seriji. Prvo je za komentar upitan Gordon, a zatim je na konferenciji za medije Nikola Jokić prokomentarisao izjavu svog saigrača i izazvao oduševljenje među novinarima.

"Izvukao sam ga jer sam se pojavio, pa da može to da kaže", rekao je srpski centar i tako nasmijao sve prisutne. I na njegovom licu pojavio se osmijeh, prije nego što je nastavio sa odgovorom. "Mislim da je kul, da je zarazno i da svi to žele da rade. Mislim da je to najbolji način igranja košarke, za fanove, kao i ljude koji vole ovaj sport", dodao je Jokić. Poslušajte njegovu izjavu:

Nikola Jokić i Aron Gordon jedan su od najboljih tandema visokih igrača u NBA ligi, a na terenu se nevjerovatno dobro kapiraju. Sada su već karakteristične Jokićeve asistencije za Gordona, nakon što na sebe "navuče" dvojicu igrača i zatim svog partnera uposli za lake poene. O tome koliko dobro Jokić i Gordon funkcionišu govore i fotografije iz Sombora od prethodnog ljeta, kada je Amerikanac doputovao u Srbiju da zajedno provode vrijeme.

Američki i srpski košarkaš zajedno su proveli nekoliko dana godišnjeg odmora, a između ostalog su na hipodromu u Jokićevom rodnom gradu ispratili konjičke trke grla iz njegove ergele. O tom iskustvu Gordon je kasnije govorio u SAD, gdje je istakao da se Nikola sasvim normalno ponaša u Sombor, iako je najpoznatiji stanovnik tog grada.