Aleks Mumbru je morao hitno da bude hospitalizovan i ubrzo će biti operisan u Španiji nakon osvajanja Eurobasketa.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Aleks Mumbru je opet u bolnici. Selektor košarkaške reprezentacije Nemačke morao je zbog zdravstvenih problema da prepusti vođenje tima Alanu Ibrahimagiću, a sada je morao u bolnicu i nakon takmičenja.

Morali su ga hispitalizuju zbog ogromnih komplikacija sa žučnom kesom dan pred početak Eurobasketa lekari, a iako je probao da se vrati na klupu i vodio je tim u osmini finala nije mogao da nastavi takmičenje.

"U prethodnih nekoliko dana shvatio sam da nisam fizički spreman da vodim tim sa klupe. Odlučio sam da promenim uloge u strušnom štabu i da Alanu dam odgovornost da trenira tim tokom utakmica. I dalje ću biti na klupi i podržavaču tim, zajedno ćemo raditi vrlo blisko, ali mislim da je ovo najbolji način da pomognem timu da dođe do uspeha", rekao je Mumbru.

Šta se sada desilo?

Kako javlja "Mundo Deportivo" Mumbru nije mogao u Nemačku gde je odleteo tim kako bi proslavio veliki uspeh već je morao u Barselonu. Ipak kada je sleteo odmah je prebačen u bolnicu i kada završi proces oporavka moraće na operaciju gde će mu se odstraniti žučna kesa.

(MONDO, N.L.)