Košarkaš Kai Džouns trebalo bi da bude veliko pojačanje Anadolu Efesa i Igora Kokoškova, ali on ima i vrlo problematičan karakter.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Efes predstavio je najnovije pojačanje, a u tim Igora Kokoškova stiže kontroverzni košarkaš sa Bahama Kai Džouns (24). Riječ je o 211 centimetara visokom igraču koji pokriva pozicije krilnog centra i centra, a koji bi mogao da bude ili najveće pojačanje tima za novu sezonu ili najveći problem turskog kluba. Sve zavisi od toga kako se prilagodi, jer smo u NBA videli da je riječ o košarkašu kojem nije strano da izađe u medije i napravi haos svom timu!

Kai Džouns je 2021. godine draftovan sa 19 pozicije, a izabrali su ga Njujork Niksi u kojima nije dobio šansu da zaigra. Odmah je trejdovan u Šarlot i čini se da nije bio zadovoljan zbog toga. Godinu i po dana bio je dio Šarlot Hornetsa, koji su ga u međuvremenu suspendovali zbog ponašanja na društvenim mrežama, a zatim i otpustili kada je na Tviteru tražio da ga trejduju.

Prije toga je Kai Džouns osporavao kvalitete svojih saigrača i govorio kako je on najbolji košarkaš na svijetu, što se nikome u timu nije svidjelo. Za Šarlot je odigrao tek 67 mečeva, a njegove brojke bile su izuzetno loše - u prvoj sezoni je imao poen po meču, a u drugoj 3,4 poena i 2,7 skokova po utakmici.

Nakon što je u oktobru 2023. godine otpušten, Kai Džouns je pola godine tražio novi tim. Potpisao je desetodnevni ugovor sa Filadlefijom u martu 2024. godine, ali je igrao samo za njihov tim u Razvojnoj ligi. Tokom aprila 2024. godine potpisao je za Kliperse do kraja sezone, zatim obnovio ugovor za narednu takmičarsku godinu, a onda je otpušten i preselio se u Dalas. Tokom svoje treće NBA sezone odigrao je 40 mečeva. Period u Dalasu najbolji mu je u karijeri jer je na 12 mečeva imao prosjek od 11,4 poena i 6,6 skokova.

Kakvu ekipu ima Igor Kokoškov?

Srpski stručnjak Igor Kokoškov preuzeo je tokom ljeta Anadolu Efes, sa namjerom da ih vrati u vrh evropske košarke. Nakon generacije u kojoj su bili Vasilije Micić i Šejn Larkin, a koju je predvodio Ergin Ataman, turski tim bilježi nešto slabije rezultate. Upravo zbog toga morao je da se mijenja igrački kadar, pa je u tim stigao i Džouns.

Kokoškov će u narednoj sezoni imati izuzetno kvalitetan sastav na raspolaganju. Mesto plejmejkera pokrivaće Šejn Larkin, Nik Vajler-Beb i Šehmus Hazer, dok je na dvojci za sada samo Rodrig Bobua, uz turskog košarkaša Sarpera Mutafa. Očekuje se da Efes krene po još jednog klasičnog beka sa poenima u rukama i tako kompletira igrački kadar.

Na poziciji tri su Isaija Kordinije i Pi-Džej Doužer, a reket popunjavaju Rolands Šmit, Erdžan Osmani, Kol Svajder, Brajs Desert, Jorgos Papajanis i povrijeđeni Vensan Poarje. Na tu grupu igrača Efes je dodao još i Džounsa, koji bi mogao da bude izuzetno pojačanje za bilo koji evroligaški tim.