Vlade Đurović je bio impresioniran utakmicom Isaka Bonge u finalu Eurobasketa protiv Turske i nahvalio je igrača Partizana.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MONDO/Nemanja Stanojčić

Vlade Đurović je poslije finala Eurobasketa istakao da je Alperen Šengun zapravo tragičar finala između Turske i Grčke, a što se tiče heroja tu za njega nema dvojbe. To je košarkaš Partizana Isak Bonga.

Crno-bijeli su morali da se dobrano potrude da ga ostave u timu pošto su ga tražili brojni klubovi i pokušavali da ga dovedu na ljeto poslije trofejne sezone u Partizanu, a sada je bio heroj pobjede Njemačke u meču za zlato. Kada se pogleda statistika imao je 20 poena, 5 skokova i 3 asistencije što je već impresivno, ali zapravo je njegov učinak bio impresivniji od statistike.

"Na drugoj strani ubjedljivo najbolji igrač, njega sam ostavio za kraj direktno je držao Njemce u životu, to je Isak Bonga, igrač Partizana. Partizanovci treba da budu zadovoljni jer će sljedeće godine imati igrča koji će doći pun samoupouzdanja, bogatijeg novčanika i raspoloženiji. Ono što je on uradio danas ja mislim da mu je to utakmica karijere. Da nije bilo njega Njemci gube ovu utakmicu", istakao je Đurović.

Moralo je više lopti Obstu

Pohvalio je i najboljeg šutera ovog njemačkog tima Endija Obsta. Dao je tri trojke i imao 9 poena, a nekadašnji trener smatra da je morao da dobije mnogo više prostora u igri svoje ekipe.

"Govorio sam za Obsta da bih ja za njega radio više akcija. On čovjek je svaku ubacio koju je dobio, ali zašto samo tako malo, zašto ne više, to je problem. Čestitam Njemcima zaslužena je pobjeda. Da je Turska pobijedila isto bi bilo zasluženo. Jedna odlična utakmica, interesantna, mnogo toga smo vidjeli, ne možemo više da očekujemo", rekao je Vlade Đurović.

(MONDO, N.L.)