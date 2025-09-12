Šejn Larkin je posle ubjedljive pobjede protiv Grčke pričao o Osmaniju i Adetokumbu. Od izveštača MONDA sa Eurobasketa.

Turska je održala čas košarke Grčkoj i prošla u finale Eurobasketa. Dominacija od prvog do poslednjeg momenta i sada je čeka okršaj sa Njemačkom za zlato. Grci će na Finsku u borbi za bronzu. Po završetku meča je sa novinarima pričao Šejn Larkin.

"Biće izazovna utakmica, Njemačka je osvojila Svetsko prvenstvo, imaju iskustvo. Mi smo gladni uspjeha, došli smo da se dokažemo, moramo da obratimo pažnje na detalje", rekao je Larkin.

Otkrio je potom i kakav je bio plan za zaustavljanje Janisa Adetokumba koji je meč završio sa 13 poena i 12 skokova.

Otkrio je potom i kakav je bio plan za zaustavljanje Janisa Adetokumba koji je meč završio sa 13 poena i 12 skokova.

"Protiv Janisa? Ako ga pustite da uzme loptu i ako nema niko oko njega, jednostavno nećete moći da ga zaustavite na obruču. Čim uzme loptu i krene u reket, slali smo nekoliko igrača na njega, terali smo ga da se oslobodi lopte i naš plan je uspio."

"O Erdžanu pričam godinama"

Iks faktor Turske u ovom meču definitivno je bio Erdžan Osmani koji je meč završio sa 28 poena, dao je šest trojki i bio nezaustavljiv.

"Erdžan je sjajan igrač. Igramo zajedno u Efesu i godinama pričam da ima dosta kvaliteta. Da odigra ovako pred cijelim svijetom i medijima, srećan sam zbog njega. Neka nastavi i u narednoj meču i u sezoni sa Efesom", završio je Larkin.

Grci pobjegli bez izjave

U miks zoni bilo je dosta grčkih novinara, onih koji su čekali da čuju bilo kakav komentar, uz naravno turske, srpske novinare i mnoge druge. Ali, niko iz reprezentacije Grčke nije stao da kaže neku reč.

Izašli su svi zajedno, predvođeni braćom Adetokumbo, Janis je bio na čelu kolone, ostali su pratili i samo su prošli. Poslednji je prošao Slukas koji se pravio da nikoga ne vidi.