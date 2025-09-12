Trener reprezentacije Nemačke Alan Ibrahimagić prokomentarisao je plasman svog tima u finale Eurobasketa.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA_Media

Reprezentacija Njemačke bila je zaista bolji rival kad je u pitanju duel sa Finskom. Uspio je svjetski šampion da se plasira u finale Evropskog prvenstva i to ubjedljivom pobjedom 98:86. Posle pobjede selektor Alan Ibrahimagić prokomentarisao je uspjeh svog tima, a potom objasnio i kako je košarka u Jugoslaviji ostavila veliki trag na njegovo formiranje.

Nakon što je Njemačka ostala bez prvog trenera jer se Aleks Mumbru zbog bolesti povukao i sada mečeve gleda mirnije i bez velike uloge, Alan Ibrahimagić preuzeo je tim i vodi ga vrlo dobro. Njemačka je, osim u susretu sa Slovenijom, u svim ostalim mečevima beležila pobjede sa velikom razlikom. "Moram da čestitam našem timu na pobjedi. Bila je ovo dobra predstava u kojoj smo sve vrijeme kontrolisali rezultat. Ovaj tim Finske je nevjerovatan, lako daju po dvije, tri trojke u nizu i srećni smo što smo na kraju pobijedili", započeo je na konferenciji za medije posle pobjede.

Njemačka bi mogla da bude istovremeno i šampion sveta i Evrope. "Nisam tako nov trener, ali jesam propustio Svjetsko prvenstvo. Ne znam kakav je osjećaj, ali mislim da je čast biti dio ove grupe. Zajedno smo, idemo da se borimo u nedelju. Važno je što smo osvojili medalju na prošlom Eurobasketu, idemo da odigramo najbolji mogući meč u nedelju."

Navijačima u Srbiji Alan Ibrahimagić privukao je pažnju činjenicom da je rođen u Beogradu. "Nisam baš iz Beograda, proveo sam tamo svega tri dana, ali moram da kažem da imam konekciju sa jugoslovenskom košarkom. Uživao sam uz jugoslovensku košarku, živio sam je. Košarkaški gledano - zemlje prolaze kroz neka teška vremena, ali mogao bih da kažem da me je to oblikovalo, na neki način.