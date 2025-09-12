Ergin Ataman ima veliki problem pošto je Džedi Osman ozbiljnije povrijeđen pred polufinale Eurobasketa.

Počinju polufinala Eurobasketa, a pred meč sa Grčkom u velikom je problemu Ergin Ataman. Za sada ne može da računa na svog najbitnijeg igrača u spoljnoj liniji Džedija Osmana.

On se povrijedio u finišu četvrfinalnog meča sa Poljskom, a onda se čak i vratio na teren na svoj zahtjev. Ipak situacija nije dobra i nekadašnji NBA šuter nije mogao da trenira pred polufinale.

"Džedijev tretman još uvijek traje. Naravno nije mogao da trenira danas. Da li će igrati ili ne biće nam jasno kada tek sjutra kada počne utakmica. Ako bude izašao na teren vidjećemo tek onda koliko će moći da bude efikasan. Prema tome ćemo donijeti odluku", rekao je Ergin Ataman pred ovaj meč.

Dobro zna Grke

Dobro je upoznat Ataman sa kvalitetima druge ekipe pošto je dio tima Vasilisa Spanulisa trenutno u Panatinaikosu koji Ataman trenira. Tu su Kostas Slukas, Dinos Mitoglu, Panajotis Kalaicakis i Aleksandros Samodurov.

"Imam pet igrača koji igraju tamo. Oni su igrači sa evroligaškim iskustvom i naravno tu su NBA zvijezde poput Janisa Adetokumba. Imamo slilne karakteristike. Grčka posebno dobro zna da podijeli loptu u napadu. Slukas organizuje igru jako dobro, naravno. U poslednjoj utakmici je Toliopulos dosta pomogao.

Mi so spremni. Nećemo imati drugačiju strategiju nego do sada. Onakvu košarku kakvu smo igrali do sada na šampionatu igraćemo istu protiv Grčke. Borićemo se i probati da dobijemo meč", rekao je on.

