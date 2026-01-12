Dodjela Zlatnog globusa 2026. bila je u znaku ova 2 filma i hit serije: Veče puno iznenađenja, Kluniju izmakla nagrada

Noćas po našem vremenu, po 83. put u istoriji, dodeljen je Zlatni globus (Golden Globe), priznanje najboljim filmskim i televizijskim ostvarenjima, kao i glumcima, rediteljima i scenaristima.

Izvor: Kevin Sullivan / Zuma Press / Profimedia

Zlatni globus 2026, prema tradiciji, održan je u Los Anđelesu, a veče su obilježila dva filma i jedna hit-serija. Među dobitnicima su se posebno izdvojili One Battle After Another, koji je imao i najveći broj nominacija, zatim Hamnet, kao i televizijsko ostvarenje Adolescence.

Timoti Šalame je još jednom potvrdio status miljenika kritike, ponovo je trijumfovao u kategoriji najboljeg filmskog glumca, ostavivši iza sebe Leonarda Dikaprija. Priznanje je pripalo i glumici Džesi Bakli, dok su među nagrađenima bili i Tejana Tejlor, kao i mladi glumac koji već sada briljira rame uz rame sa znatno starijim i iskusnijim kolegama.

Zanimljivo je da su pojedine zvijezde propustile dodjelu iako su osvojile nagrade. Ovog puta priznanja su izmakla Džuliji Roberts, Džordžu Kluniju i Leonardu Dikapriju, a iako je spisak dobitnika uglavnom bio očekivan, veče nije prošlo bez iznenađenja.

Najbolja drama: Hamnet

Najbolja drama: Hamnet

Najbolja komedija ili mjuzikl: One Battle After Another

Najbolja režija: Pol Tomas Anderson One Battle After Another

Najbolji glumac u drami: Vagner Moura The Secret Agent

Najbolja glumica u drami: Džesi Bakli Hamnet

Najbolji glumac u komediji/mjuziklu: Timoti Šalame Marty Supreme

Najbolja glumica u komediji/mjuziklu: Rouz Bern Bugonia

Najbolja sporedna filmska glumica: Tejana Tejlor One Battle After Another

Najbolji sporedni filmski glumac: Stilan Skarsgard Sentimental Value

Najbolji animirani film: KPop Demon Hunters

Izvor: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Najbolji strani film: The Secret Agent (Brazil)

Filmsko i box office dostignuće: Sinners

Najbolja dramska serija: The Pitt

Najbolja humoristička serija ili mjuzikl: The Pitt

Najbolja limitirana serija ili TV film: Adolescence

Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajli The Pitt

Izvor: Kevin Sullivan / Zuma Press / Profimedia

Najbolja glumica u dramskoj seriji: Ria Sihorn Pluribus

Najbolji glumac u komediji/mjuziklu: Set Rogen The Studio

Najbolja glumica u limitiranoj seriji: Mišel Vilijams Dying for sex

Najbolja sporedna glumica u TV seriji: Erin Doetri, Adolescence