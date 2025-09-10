Čelnici elitnog takmičenja odlučili su da se fajnal-for poslije 19 godina vrati u Atinu i biće odigran u hali Panatinaikosa od 22. do 24. maja, navodi se na sajtu Evrolige.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Završni turnir Evrolige, fajnal-for održaće se krajem maja 2026. godine u Atini, saopšteno je danas iz tog takmičenja.

Osim Atine kandidat za organizatora fajnal-fora bio je i Beograd.

Predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga rekao je da je Atina grad sa dubokim košarkaškim nasljeđem i jednom od najstrastvenijih navijačkih baza u Evropi.

"Uzbuđeni smo što se 2026. godine vraćamo u Atinu, grad koji je bio domaćin nekih od najnezaboravnijih trenutaka u istoriji Evrolige. Grčka ostaje ključno tržište za Evroligu, sa dva vrhunska kluba koja se takmiče svake godine, nevjerovatno posvećenom navijačkom zajednicom i snažnom privlačnošću kao globalna turistička organizacija. Povratak fanal-fora je prirodna odluka, za koju smo uvjereni da će pružiti još jedan spektakularan događaj", naveo je Bodiroga za sajt Evrolige.

Izvršni direktor Evrolige Paulijus Motiejunas rekao je da posvećenost Atine košarci, u kombinaciji sa bogatom istorijom i strašću grčkih navijača, taj grad čini idealnim za organizaciju fajnal-fora.

Izvor Basketnjuza naveo je da je to bila jedna od najvećih ponuda jednog evropskog grada u posljednjih nekoliko godina i da su prava domaćinstva procijenjena na oko devet miliona eura.

Euroleague Basketball is proud to announce that the 2026 EuroLeague Final Four will take place in Athens!#EuroLeague#FinalFour#Athenspic.twitter.com/9pQSVuGb1C — EuroLeague (@EuroLeague)September 10, 2025

Hala koja je ranije bila poznata kao OAKA, preimenovana je u Telekom Centar Arenu prema novom petogodišnjem ugovoru o pravima imenovanja.

Atina je prethodno bila domaćin fajnal-fora 2007. godine, kada je Panatinaikos osvojio titulu.

To će biti četvrti put da se fajnal-for održava u Grčkoj, nakon što su se utakmice za titulu igrale u Pireju 1993. i Solunu 2000. godine.

Prošle sezone turnir je prvi put održan van Evrope, u Abu Dabiju, kada je titulu osvojio Fenerbahče.