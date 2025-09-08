Iskusni trener više neće voditi Srbiju, meč protiv Finske bio je poslednji za Svetislava Pešića.

Nakon debakla reprezentacije Srbije na Eurobasketu 2025, KSS je donio odluku - selektor Svetislav Pešić je smijenjen sa funkcije koju je obavljao tokom prethodnih godina, na četiri velika takmičenja. U tom periodu Srbija je doživjela dva bolna poraza u somini finala na Evropskim prvenstvima - protiv Italije 2022. godine i Finske prije nekoliko dana, ali i osvojila dvije medalje. Srebrno odličje sa Mundobasketa i bronza sa Olimpijskih igara dragocjeni su za srpski košarku, ali nisu bili dovoljni da Pešić sačuva posao.

Informaciju o otkazu za srpskog selektora prenio je "Telegraf", a saznao "Tanjug". Razlaz Košarkaško saveza Srbije i Svetislava Pešića vjerovatno znači i kraj trenerske karijere jednog od najvećih stručnjaka na ovim prostorima, ali istovremeno započinje licitaciju o njegovom nasledniku.

Kako su prenijeli beogradski mediji, KSS je "bacio oko" na Dušana Alimpijevića, bivšeg trenera Crvene zvezde koji trenutno predvodi Bešiktaš. Mladi stručnjak prvi je kandidat za mjesto selektora nacionalnog tima, a dogovor će morati da bude postignut vrlo brzo jer nacionalni tim već u novembru počinje kvalifikacije za Mundobasket.