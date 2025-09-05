Litvanac Jonas Valančijunas otkrio detalje razgovora sa Nikolom Jokićem.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia/X/Printscreen

Košarkaška reprezentacije Litvanije igra protiv Letonije u osmini finala Eurobasketa, a igrač od čijih partija mnogo toga zavisi je novi igrač Denvera Jonas Valančijunas. Iskusni centar će se od naredne sezone pridružiti Nikoli Jokiću i pokušati da mu bude dostajna zamena.

Iako im se putevi nisu ukrstili ovog ljeta na Evropskom prvenstvu, Valančijunas je otkrio da je već razgovarao sa Jokićem o predstojećoj sezoni. Ipak, odgovor je bio kratak i nije se ticao Denvera i NBA, već Nikoline velike strasti.

"Da, pričali smo o konjima. Dao mi je nekoliko savjeta", našalio se Valančijunas.

Nikola Jokic is already giving Denver Nuggets newcomer Jonas Valanciunas some of his horse knowledge



Short and bold answer:https://t.co/dLiY2x4cBkpic.twitter.com/VJnxjmRitS — BasketNews (@BasketNews_com)September 5, 2025

Podsjetimo, Litvanija je prošla u eliminacionu fazu Evrobasketa kao druga u Grupi B, ispred nje je završila Nemačka koja nije imala nijedan poraz.