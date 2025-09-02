Luka Dončić i Slovenija će igrati u nokaut fazi Eurobasketa. Samo je pitanje sa kim i sa kog mjesta idu dalje.

Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Mučili su se Slovenci 40 minuta sa Islandom, ali su na kraju nekako iščupali pobjedu i ostali u životu na Eurobasketu. Na svim mečevima do sada Island je imao šansu, namučili su Izrael, Belgiju i Poljsku, ali su sve te utakmice kao i ovu izgubili.

Sada je na kraju bilo 87:77 za Slovence, ali u prvom poluvremenu Islanđani su bili samo poen iza rivala. Presudila je treća četvrtina koju su Islanđani dobili sa 13 razlike, a na kraju je Island pripao na pet razlike.

Luka Dončić u prvom poluvremenu brzo napravio tri faula što je držalo Island u igri, a onda kada je napravio četvrti faul na dva minuta do kraja Island je došao na 80:75. Nije to na kraju bilo dovoljno za preokret.

Ko je donio pobjedu Sloveniji?

Luka Dončić je i ovdje morao da igra 32 minuta i na kraju je sa 26 poena i 7 skokova uz 4 asistencije bio najbolji. Nekadašnji plej Partizana Aleksej Nikolić je dao 17 poena uz 5 skokova, a bivši centar Crvene zvezde Alen Omić je imao 8 poena i 13 skokova. Kod Islanda Hermanson je imao 22, a po 11 poena Gudmundson, Hlinason i Palson.

Sloveniji je ovo druga pobjeda na turniru. Posle tijesnih poraza od Poljske i Francuske pobijedili su prvo Belgiju, pa sada Island i djeluje da su obezbijedili makar četvrto mjesto u grupi. Ipak ako pobijede Izrael u poslednjem kolu biće u mnogo boljem raspoloženju i imaće malu šansu da budu treći.

(MONDO, N.L.)